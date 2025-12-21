L’illustratrice Stefania Sbrighi, un premio a New York e una mostra a Rimini

RIMINI. Un premio importante e una mostra nella sua città. Un periodo natalizio intenso per l’illustratrice Stefania Sbrighi. La 26enne riminese, studentessa dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, nei giorni scorsi ha ricevuto una bellissima notizia dagli Usa: una sua illustrazione ha vinto la medaglia d’argento alla 68esima Annual Exhibition of the Society of Illustrators di New York, una specie di Oscar del settore. A essere premiata è stata un’opera realizzata a corredo di un articolo pubblicato sul New York Times Opinion dal titolo “Gli zombie sono meglio dell’alternativa”.

Ora la sua illustrazione sarà inserita in un prestigioso libro e farà parte della mostra allestita a New York al Museum of American Illustration (nell’Upper East side di Manhattan) in contemporanea con la cerimonia di consegna dei premi prevista nell’aprile 2026.

Sbrighi ha già pubblicato sul New York Times, su Bloomberg e altri media internazionali (scoperta dagli art director grazie ai suoi lavori visti su Instagram) ma è rimasta comunque sorpresa in positivo: «Non me l’aspettavo e sono molto contenta».

L’illustratrice riminese (nata a Zurigo da mamma svizzera e padre riminese, tutti e due liutai con laboratorio a Viserba) nei prossimi giorni sarà a Rimini per un evento che la riguarda direttamente. Sabato 27, alle 18, è prevista l’inaugurazione della sua prima mostra riminese. La Galleria Primo Piano, in vicolo San Bernardino 1 (centro storico), presenta “Kids!”, una selezione di illustrazioni originali dell’artista dedicate al mondo dell’infanzia. «Le opere», spiegano i curatori, «realizzate in grafite e matite colorate, mostrano figure, creature e oggetti collocati in una dimensione sospesa, dove il fantastico convive con un senso di inquietudine. Non si tratta di un’infanzia idealizzata, ma di uno spazio fragile, segnato da tensioni sottili e da un sentimento di inadeguatezza. Ne scaturiscono magie e stranezze in miniatura, che richiamano le favole con toni ora giocosi ora oscuri».

Sbrighi ha già esposto in mostre collettive a Philadelphia (Usa), San Gallo (Svizzera) e Bologna. Nel 2024 ha tenuto la sua prima mostra personale a Roma. Quella di Rimini sarà aperta fino al 9 gennaio.