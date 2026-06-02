L’ex vice sindaca Lisi: «Rimini dia la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi»

RIMINI. La città di Rimini deve dare la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. La proposta arriva dal gruppo dell’ex vice sindaca Gloria Lisi. «Considerando che Vasco Rossi ha scelto la nostra città già per due volte per dare iniziato ai suoi tour di concerti e che ha portato nella nostra città un evento unico nel suo genere esibendosi per due sere consecutive allo Stadio Romeo Neri», scrivono i consiglieri Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori della Lista Gloria Lisi per Rimini, «dando lustro alla nostra città e portando un indotto di turisti irripetibile. Il nostro gruppo apprezza il fatto che Vasco Rossi abbia un seguito eterogeneo fra i suoi fan sia per età anagrafica».

«Ho visto al concerto del 29 maggio u.s. dai neonati (uno con i genitori, proprio davanti a me) agli ultraottantenni», dice Lisi, « sia di diversa appartenenza sociale, a testimonianza che la sua musica e le sue canzoni arrivano a toccare il gradimento di persone molto diverse fra loro, rappresentando un unicum del suo genere. Inoltre Vasco Rossi ha dimostrato in tantissime occasioni di amare la nostra città e di prediligerla anche per i suoi momenti di relax e non solo per le sue esibizioni dal vivo».

«La nostra richiesta», concludono i due, «di concedere la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi riconoscendogli contestualmente tale onore per aver non solo offerto un ritorno di immagine incredibile alla nostra città, ma per averla fatta sentire amata da lui sotto ogni aspetto. Per noi riconoscere tale onorificenza permetterà di rendere il legame fra Rimini e Vasco Rossi ancora più stretto e indissolubile; pertanto, auspichiamo che il Sindaco e la giunta insieme a tutti i colleghi consiglieri, vorranno approvare la nostra richiesta».