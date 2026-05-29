L’estate di Rimini parte bene: “Buon lavoro su eventi, sport e fiere”

Rimini
  • 29 maggio 2026
L’estate di Rimini parte bene: “Buon lavoro su eventi, sport e fiere”

L’ultimo weekend di maggio si prepara ad accendere Rimini come uno dei momenti più attesi dell’anno e a dare il via a un’estate che, sul fronte turistico, mostra già segnali molto incoraggianti. Sono sold out gli hotel di Rimini nei giorni della doppia data del Vasco Live Tour e le richieste last second sono dirottate verso gli altri comuni della provincia. L’ultimo weekend di maggio e il ponte del 2 giugno trasformano la città in un crogiolo di energie straordinarie: Rimini Wellness anima la Fiera, la spiaggia e il centro con il suo mix inimitabile di benessere, sport e spettacolo; il doppio concerto di Vasco Rossi richiama decine di migliaia di fan da tutta Italia; il Congresso Scivac porta al Palacongressi professionisti del settore veterinario da ogni angolo del Paese. A tutto questo si sommano i tradizionali flussi della Pentecoste e del ponte del 2 giugno, con una presenza significativa dai mercati Dach (Germania, Austria e Svizzera), creando un mix unico di turismo leisure e business, italiano e internazionale. A rafforzare questa fotografia sono i dati dell’osservatorio HBenchmark, aggiornati al 25 maggio: l’occupazione acquisita per il periodo di Rimini Wellness e del ponte (27 maggio – 1 giugno 2026) segna una crescita di 9,3 punti percentuali rispetto alla stessa data di rilevazione del 2025 per gli hotel 3 e 3 stelle superior, mentre per la categoria 4 e 4 stelle superior il tasso di occupazione vede un incremento di 7,6 punti percentuali sul 2025.

L’occupazione e le previsioni

Il trend positivo non si esaurisce con il ponte: la proiezione sull’intera estate 2026 (maggio-settembre) delinea una stagione strutturalmente più forte dell’anno scorso su quasi tutti i mesi. A maggio, l’occupazione per gli hotel 3 stelle si attesta con circa 5 punti percentuali in più sul 2025, mentre per i 4 stelle raggiunge +2,5. A giugno il confronto rimane favorevole, con il segmento 3 stelle a +3,6 . Luglio mostra segnali di consolidamento: +2,3 per i 3 stelle e +4,2 per i 4 stelle. Particolarmente significativo l’andamento di agosto, che per i 3 stelle segna un incremento di 5,7 punti percentuali, dato che conferma una crescita anticipata delle prenotazioni. Ancora più marcata la ripresa di settembre, mese tradizionalmente legato al turismo congressuale e fieristico: +6,1 per i 3 stelle e addirittura +6,5 per i 4 stelle, a testimonianza di una stagione che si allunga e si consolida anche nella coda estiva.

«Sono segnali incoraggianti - è il commento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - che peraltro seguono i buoni riscontri già avuti nei primi 4 mesi del 2026. Pur con tutte le dovute cautele, perché come abbiamo visto negli anni il quadro può essere modificato in un senso o nell’altro, diciamo che il lavoro fatto su grandi eventi, fiere, congressi, sport e aeroporto è sempre più importante nell’economia turistica del nostro territorio. E adesso Vasco e il wellness».

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