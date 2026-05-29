L’estate di Rimini parte bene: “Buon lavoro su eventi, sport e fiere”

L’ultimo weekend di maggio si prepara ad accendere Rimini come uno dei momenti più attesi dell’anno e a dare il via a un’estate che, sul fronte turistico, mostra già segnali molto incoraggianti. Sono sold out gli hotel di Rimini nei giorni della doppia data del Vasco Live Tour e le richieste last second sono dirottate verso gli altri comuni della provincia. L’ultimo weekend di maggio e il ponte del 2 giugno trasformano la città in un crogiolo di energie straordinarie: Rimini Wellness anima la Fiera, la spiaggia e il centro con il suo mix inimitabile di benessere, sport e spettacolo; il doppio concerto di Vasco Rossi richiama decine di migliaia di fan da tutta Italia; il Congresso Scivac porta al Palacongressi professionisti del settore veterinario da ogni angolo del Paese. A tutto questo si sommano i tradizionali flussi della Pentecoste e del ponte del 2 giugno, con una presenza significativa dai mercati Dach (Germania, Austria e Svizzera), creando un mix unico di turismo leisure e business, italiano e internazionale. A rafforzare questa fotografia sono i dati dell’osservatorio HBenchmark, aggiornati al 25 maggio: l’occupazione acquisita per il periodo di Rimini Wellness e del ponte (27 maggio – 1 giugno 2026) segna una crescita di 9,3 punti percentuali rispetto alla stessa data di rilevazione del 2025 per gli hotel 3 e 3 stelle superior, mentre per la categoria 4 e 4 stelle superior il tasso di occupazione vede un incremento di 7,6 punti percentuali sul 2025.