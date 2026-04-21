L’estate di Rimini nel segno di Vasco Rossi e Achille Lauro. Il sindaco: “Ma la differenza la fa il nostro senso di ospitalità”

Oggi a Rimini si è tenuto il confronto con i comitati turistici in vista della stagione estiva 2026. Un momento di confronto e coordinamento, come avviene ogni anno, per mettere a sistema il calendario delle grandi manifestazioni cittadine con il programma di animazione diffusa che i comitati portano avanti lungo tutta la costa, da Torre Pedrera a Miramare, contribuendo in maniera determinante alla qualità dell’accoglienza turistica.

Aprendo l’incontro, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha voluto innanzitutto ringraziare i rappresentanti dei comitati, sottolineando il valore di un impegno che ogni estate anima quartieri, lungomari, piazze e arenili con eventi, momenti di socialità, spettacoli, intrattenimento per famiglie e occasioni di incontro pensate per residenti e ospiti.

Nel corso della riunione è stato presentato sinteticamente il calendario degli eventi 2026, un programma che si annuncia di assoluto rilievo per quantità, qualità e respiro internazionale. In pochi mesi Rimini ospiterà infatti appuntamenti di grande richiamo come il Raduno nazionale dei Carabinieri, Routes Europe 2026 con i principali rappresentanti del trasporto aereo mondiale, i concerti di Vasco Rossi e Achille Lauro, oltre a un altro grande spettacolo in esclusiva nazionale di prossima comunicazione. A questi si aggiungono gli eventi consolidati del cartellone riminese, dalla Notte Rosa all’Italian Global Series Festival, da Cartoon Club a Biglietti agli Amici, da Rimini in Musica alle mostre ai Palazzi dell’Arte, fino ai grandi appuntamenti sportivi, fieristici e culturali che scandiranno tutta la stagione.

Ma, come ha evidenziato il sindaco nel suo intervento, il successo di un calendario così ricco non dipende soltanto dal prestigio dei singoli eventi, ma “dal senso di ospitalità che sa tenere insieme tradizione, folklore, identità e modernità e alimentata un legame autentico con i luoghi e con la comunità”.