L’estate della Finanza a Rimini: scoperti 25 lavoratori completamente in nero, sequestrati 330mila prodotti contraffatti

Nel periodo estivo i finanzieri riminesi hanno intensificato la propria azione di controllo economico del territorio. Sono stati eseguiti oltre 500 controlli in materia di corretta registrazione dei corrispettivi telematici con la rilevazione di 257 violazioni con una percentuale di irregolarità che ha riguardato circa la metà dei soggetti verificati.

Sono stati verbalizzati 18 datori di lavoro per l’impiego illecito di manodopera. In particolare, sono stati scovati 25 lavoratori completamente in nero e 69 lavoratori irregolari.

I militari del Comando Provinciale di Rimini hanno anche intensificato le attività di contrasto alla vendita di merce non conforme agli standard di sicurezza eseguendo controlli presso vari esercizi commerciali della provincia, che hanno portato al sequestro di quasi 3.000 prodotti non sicuri.

Sono stati altresì posti sotto sequestro oltre 330 mila prodotti di abbigliamento e giocattoli recanti marchi contraffatti di noti brand.