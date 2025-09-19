L’ente del turismo israeliano dopo l’esclusione dal Ttg a Rimini. “Prendiamo atto con dolore della decisione”

“Prendiamo atto con dolore di questa decisione, che riteniamo un atto errato e destinato ad acuire la spaccatura nei rapporti tra i popoli”. Lo scrive in una nota l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo che ha ricevuto da Italian Exhibition Group la comunicazione dell’annullamento unilaterale della sua partecipazione come espositore al TTG Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre a Rimini. “Nella nota ricevuta si parla di motivi ‘organizzativi’, mentre agli organi di stampa Italian Exhibition Group ha dichiarato che ‘sono venute meno le condizioni per una partecipazione’ alla manifestazione” scrive l’Ente. L’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha sempre sostenuto il TTG, anche “negli anni più difficili come durante la pandemia, investendo risorse e garantendo continuità.