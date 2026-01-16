L’avvocato Campolattano tra i russi e la Reggiana. E con Estrella punta al Rimini calcio

Movimenti di un certo rilievo, a livello di interessamento di gruppi internazionali, per il calcio emiliano-romagnolo. Il punto di riferimento per questi possibili ingressi di capitali stranieri è l’avvocato riminese Simone Campolattano.

La strategia a lungo termine

Ci sono rumor vicini alla Reggiana sull’interessamento di un gruppo russo, il Football Capital Management Ltd, per l’acquisizione della società emiliana. La società russa è una piattaforma operativa e di investimento all’interno dell’ecosistema Pulsar Venture Capital, creata per attuare una strategia a lungo termine focalizzata su club di calcio professionistici e relative infrastrutture sportive. La società è controllata dai suoi fondatori e dai soci gestori. Nell’ambito della strategia di Football Capital per l’acquisizione e lo sviluppo di club di calcio professionistici, si sta attualmente costituendo un fondo di investimento dedicato con un obiettivo di 50 milioni di euro nella prima fase.

Il fronte riminese

Football Capital è guidata da Pavel Korolev, un professionista degli investimenti con oltre 25 anni di esperienza in private equity, venture capital e real asset, nonché fondatore e managing partner di Pulsar Venture Capital. Questa società lavora in Italia con il supporto dell’avvocato Simone Campolattano, tra l’altro visto allo stadio anche in occasione di Reggiana-Venezia. Sul fronte riminese rimane vivo l’interesse di Estrella Football Group, società rappresentata dallo stesso Campolattano, per l’acquisizione del titolo sportivo a seguito della manifestazione d’interesse che sarà lanciata dal Comune di Rimini per la ripartenza dall’Eccellenza di una società che rappresenti il calcio cittadino. La società si era già fatta avanti con la Building per l’acquisizione del fallito Rimini Football Club, ora cercherà di lanciare una nuova proposta per la rinascita del calcio a Rimini.