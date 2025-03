L’Ausl Romagna invita a vaccinarsi contro papillomavirus e morbillo

RIMINI. Con sms o tramite il fascicolo sanitario elettronico l’Ausl della Romagna invita alla vaccinazione contro il papillomavirus-Hpv le ragazze nate tra il 2000 e il 2006 e ai ragazzi nati nel 2006 mai vaccinati in passato. La vaccinazione contro il papilloma virus-Hpv viene infatti offerta al compimento dell’11esimo anno di vita, ma rimane gratuita fino al compimento del 26esimo anno di età, ricorda l’azienda sanitaria romagnola. «Prevenire le infezioni da papillomavirus-Hpv è molto importante perché sono infezioni diffuse e possono portare allo sviluppo di tumori sia nel maschio che nella femmina. La vaccinazione è tanto più efficace quanto più precocemente viene eseguita». Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare attraverso Cup, Cup tel (800002255), senza prescrizione medica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.auslromagna.it/servizi/vaccinazioni-per-adulti/papillo mavirus

Nel frattempo procede anche la campagna vaccinale «Se non hai avuto il morbillo, tra te e il morbillo metti il vaccino», per contrastare la diffusione del virus tra gli adulti non immunizzati. Anche in questo caso sono partiti tramite Fascicolo sanitario Elettronico o sms telefonico gli inviti alla vaccinazione ai nati nel 1980 e nel corso del 2025 l’invito sarà esteso a tutti i nati negli anni ‘80, che non si sono mai vaccinati contro il morbillo, malattia altamente contagiosa, che può essere anche molto pericolosa. Nel 2024 in Romagna, in particolare nella provincia di Rimini, si è sviluppato un importante focolaio di morbillo, che ha coinvolto 90 persone tra marzo e giugno, ricorda l’Ausl.

Nei mesi di gennaio e febbraio, inoltre, in Italia, sono già stati registrati 127 casi di Morbillo che ancora una volta vedono la popolazione giovane adulta tra le più colpite. Per effettuare la vaccinazione contro il morbillo gli adulti non vaccinati possono presentarsi senza appuntamento in tutti gli ambulatori dei Servizi di igiene e sanità pubblica dell’Ausl Romagna negli orari di apertura oppure prenotare un appuntamento tramite Cup, Cup Tel (800002255). Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.auslromagna.it/ausl-comunica/campagne-informative/morb illo-vaccinazioni-adulti. L’azienda ricorda infine che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo sanitario elettronico e che per approfondimenti è possibile consultare il sito dell’Auls della Romagna: https://www.auslromagna.it/servizi/vaccinazioni-per-adulti