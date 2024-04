L’attrice Vanessa Contucci: «Mi piacerebbe girare un film nella mia Riccione»

Da “Sotto il Sole di Riccione” allo schermo: il cinema italiano parla riccionese con Vanessa Contucci, che ha conquistato gli spettatori di “Tutto il meglio di te”, film di Fabrizio Maria Cortese con Maria Grazia Cucinotta andato in onda giorni fa in prima serata sulle reti Rai. Nata a Mercatello sul Metauro, nelle Marche, si è trasferita subito a Riccione, dove è cresciuta fino al trasferimento prima a Roma e poi a Milano, per studiare e inseguire il sogno della recitazione. «Il cinema? Tutto è nato per scherzo – così racconta Vanessa –. Una mia amica mi ha convinta a partecipare ad un concorso, cercavano volti per un film girato a Riccione. Allora ero appariscente, sfrontata, non lessi nemmeno il copione, avevo tre scene, e ci sono riuscita, forse con l’inconsapevolezza di quando una è più giovane e intraprendente».

Il distacco verso il cinema

Cresciuta respirando l’aria di Riccione, ha studiato all’Anika Brandi e Perito turistico a Marebello. Ha lavorato in alcuni locali della città, come tutti i ragazzi durante l’estate, e ha trovato nel cinema la sua vocazione e il mezzo per esprimersi in modo autentico e potente. «Io la sento fortissimo, Riccione, sin da piccola sentivo con questa città una connessione intensa – racconta –. La sento tutt’ora quando ci sono e assisto al suo tramonto, in riva al mare, mi sento in armonia. Ci farei anche un film, metterei in piedi un personaggio “mio” nella mia Riccione, sarebbe un connubio perfetto, perché la racconterei con il cuore. È vero, sono mezza marchigiana, ma la Romagna è la Romagna».

