L’anziana madre trovata morta da tempo in casa ad Arezzo. La figlia convivente rintracciata in un hotel a Rimini

La madre anziana, 92 anni, è stata trovata sabato 31 agosto 2024 senza vita nella sua casa di Arezzo insieme al suo gatto. La morte, sulla base dei primi riscontri, risalirebbe a diverso tempo addietro. La figlia 60enne, che conviveva con la pensionata e che risultava irreperibile e con il telefonino staccato, è stata rintracciata dalla polizia in un albergo del Riminese dove avrebbe soggiornato dall’inizio di agosto. Portata in Questura, la donna è stata sentita come persona informata sui fatti, ma non sarebbe stata in grado di fornire chiarimenti in merito ai fatti oggetto di indagine. In attesa di ulteriori sviluppi, è stato iscritto un procedimento penale per abbandono di incapace.