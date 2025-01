L’Anfora lascia Cattolica. «Niente parcheggio sposto il ristorante»

Nuova vita per l’ex ristorante Anfora, che lascia Cattolica per approdare a Saludecio, spinto dalla problematica dei parcheggi troppo difficili da trovare. «Nell’ultimo anno - spiega il titolare - abbiamo avuto oltre 300 disdette da parte di chi non sapeva dove lasciare l’auto».

Un altro inizio

«Abbiamo aperto il nuovo ristorante il 23 dicembre scorso – conferma il titolare Michele Massalini -. Abbiamo cambiato nome, ora siamo la Locanda il Nido, perché siamo diventati locanda con cucina, avendo anche 5 camere». Il trasferimento in Valconca ha portato alcune importanti novità e mantenuto alcuni punti forti del ristorante Anfora, come la cucina senza glutine. «Il nuovo ristorante (in via Marchetta 464 a Santa Maria del Monte) ha 40 posti ed un altro tipo di ambiente rispetto al precedente – spiega Massalini -, per cui abbiamo deciso di non fare più la pizza. Per fortuna non abbiamo più problemi di parcheggio. Al momento dobbiamo ancora mettere le indicazioni per raggiungerci perché i tempi della Provincia sono piuttosto lunghi».

Problema parcheggi

Il problema dei parcheggi è uno di quelli che ha inciso maggiormente sulla scelta dello storico ristorante cattolichino ad abbandonare la Regina dell’Adriatico. «Cattolica sta risentendo tanto del problema dei parcheggi – conferma il Massalini -, Per noi è stata una spinta importante per la scelta che abbiamo preso. La scorsa estate, ad esempio, ho avuto molte disdette di persone che non riuscivano ad arrivare da me, proprio perché non trovavano parcheggio, in particolare in occasione dei concerti all’Arena della Regina. Ho avuto almeno 300 disdette, con tavolate di 16 o 18 persone che dopo aver prenotato, rinunciavano a venire perché stanche di andare alla ricerca di un parcheggio che non c’era».

Clienti affezionati