L’aeroporto di Rimini guarda all’Europa, i nuovi voli per l’estate 2024

Mentre i sindaci della riviera esprimono la loro preoccupazione per una summer season che stenta a decollare, Airiminum 2014, la società che gestisce l’aeroporto Fellini, annuncia per oggi la presentazione della programmazione rotte per la stagione estiva, con probabili novità anche per l’intero anno 2024. Sottolinea Leonardo Corbucci, amministrazione delegato della società: «Sabato 30 marzo 2024 renderemo nota l’intera programmazione voli per la stagione balneare, che entrerà in vigore il giorno di Pasqua. E presenteremo anche alcune novità organizzative e progettuali». Bocca cucita su quali possano essere queste novità, soprattutto su rotte e voli. Anche se si rincorrono voci su destinazioni che vedrebbero protagonisti gli scali di Francoforte e Monaco. Ma anche di Parigi, con un potenziamento di Londra. Fino a Roma e Milano come hub di richiamo internazionale per calamitare turisti d’oltreoceano. Tutto questo con Ryanair come compagnia aerea di riferimento.