L’accoglienza diventa un corso di laurea: al Campus di Rimini un percorso di Economia dell’impresa dedicato all’ospitalità

L’accoglienza e l’ospitalità diventano un corso di laurea al Campus di Rimini. E’ stato presentato oggi durante l’open day di Campus il nuovo curriculum in Management dell’Ospitalità attivo dal prossimo anno accademico

Il consiglio di corso di laurea in Economia dell’impresa dell’Università di Bologna ha deliberato la nascita di un nuovo curriculum in lingua italiana orientato alla gestione delle aziende dell’ospitalità. All’interno di un quadro nazionale caratterizzato da piccole e medie imprese, Rimini, grazie a una storia e una cultura dell’accoglienza consolidate nel tempo, rappresenta il contesto territoriale ideale in cui offrire questa opportunità di formazione superiore.

Un territorio con una consolidata storia nell’accoglienza come quello romagnolo necessitava di un percorso orientato alla gestione delle aziende dell’ospitalità in lingua italiana, in quanto la lingua porta con sé la cultura. E’ questo il motivo che ha spinto il consiglio di corso di laurea a deliberare la nascita di un nuovo curriculum del corso in Economia dell’impresa.