Integrazione a Rimini, il progetto Sai e il futuro dei giovani migranti: “Fermare l’immigrazione? È solo propaganda”

Minori non accompagnati e la loro accoglienza a Rimini. L’assessore Kristian Gianfreda ha fatto il punto della situazione. “Dalla fine dello scorso anno il Comune ha avuto da parte del Ministero dell’Interno l’ampliamento richiesto del numero di posti a disposizione per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, all’interno del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Per il triennio 2026/2028 i posti sono 31, dieci in più rispetto alla precedente dotazione, già tutti attivati. Trentuno ragazzi stranieri, in gran parte intorno ai 16, 17 anni, che sono arrivati nel nostro Paese da soli, portatori di un vissuto spesso carico di sofferenze e problematiche a cui - grazie ad una rete virtuosa tra istituzioni pubbliche e terzo settore - si cerca di offrire gli strumenti per costruire le basi per un futuro diverso da quello che le tragiche cronache, anche degli ultimi giorni, ci raccontano”.

Continua Gianfreda: “La scelta di ampliare la dotazione del progetto risponde una visione chiara: la strada principale per creare le condizioni di una reale integrazione per i più giovani passa dall’educazione, dalla scuola, dalla trasmissione dei valori condivisi di un territorio e dal rispetto di essi, dai percorsi strutturati di inserimento lavorativo. Ed è per questo che il progetto Sai rivolto ai minori non si limita a garantire un luogo di accoglienza, ma soprattutto accompagna questi giovani alla formazione professionale attraverso iniziative realizzate in collaborazione come realtà come l’Enaip o lo IAL di Riccione, o con attività laboratoriali gruppo. È un investimento di cui beneficia l’intera comunità e anche il tessuto economico locale, che può formare e crescere personale e forza lavoro qualificata e competenze anche in quegli ambiti in cui oggi mancano”.