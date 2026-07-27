Ingoia un gettone metallico dell’autolavaggio: bimba di 5 anni salvata dopo un’operazione d’urgenza

Sono state ore di paura quelle vissute sabato dalla famiglia di una bambina di 5 anni, residente in Valconca, che accidentalmente ha ingerito un gettone metallico dell’autolavaggio, rimasto poi incastrato nelle vie aeree, provocandole una grave crisi respiratoria.

Ad assistere alla scena è stato il padre, che si era recato con la piccola nella struttura dell’entroterra riccionese per lavare la propria auto. Fatale sarebbe stato un attimo di disattenzione del genitore, durante il quale la figlia ha preso in mano il gettone, se lo è portato alla bocca e lo ha inghiottito.

L’uomo, a quel punto, in preda al panico e vedendo la bambina in evidente difficoltà, l’ha caricata subito in auto per portarla in una struttura sanitaria privata della zona. Il personale medico, però, vista la gravità della situazione, ha immediatamente allertato il 118.

All’arrivo dell’ambulanza la piccola faceva sempre più fatica sia a parlare sia a respirare, poiché uno dei polmoni era collassato e non ventilava correttamente. Trasportata d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini, la bambina è stata stabilizzata, intubata e indotta dai medici al coma farmacologico per preservarne le funzioni vitali, così da consentire il trasferimento in sicurezza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Nel nosocomio bolognese, nella serata di sabato, l’équipe di Anestesiologia e Rianimazione generale e pediatrica, guidata dal dottor Fabio Caramelli, ha eseguito un delicato intervento chirurgico per rimuovere il corpo estraneo dalle vie aeree della bambina.

Per fortuna l’operazione è perfettamente riuscita e la piccola, considerata fuori pericolo e in via di miglioramento, è stata dimessa dopo alcune ore trascorse in osservazione.