Inflazione, Rimini al secondo posto in Italia per aumento del costo della vita a marzo

In calo rispetto ai mesi scorsi. Ma in Romagna l’inflazione resta elevata. Sulla base dei dati di marzo che l’Istat ha reso noto martedì 16 aprile 2024, l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. E in testa compare Rimini, dove l’inflazione pari al 2,5%, la seconda più alta d’Italia dopo Brindisi (+2,6%): un dato che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 679 euro per una famiglia media.