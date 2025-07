Inflazione, Rimini al primo posto in Italia. Ogni famiglia deve spendere 743 euro in più

RIMINI. Rimini al primo posto in Italia per inflazione. E’ questo il dato che emerge dallo studio dell’Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato i dati Istat relativi all’inflazione di giugno. La città romagnola nel mese in esame ha visto un aumento del 2,7%, il più alto tra le città capoluogo. La stessa città è al secondo posto per l’aumento di spesa tendenziale annuo relativo a una famiglia media, con 743 euro, dietro a Bolzano con 763.

Per quanto riguarda le altre città romagnole prese in esame: Ravenna vede un aumento di spesa media delle famiglie di 440 euro (28esima posizione nazionale) con un’inflazione dell’1,6% mentre ForlìCesena cresce di 330 euro con un’inflazione dell’1,2% (59esimo posto in Italia). Lo studio considera solo 70 città.