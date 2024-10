“Indysciplinati”: sport gratis a cura della Uisp Rimini contro sedentarietà e abbandono sportivo

Sono indisciplinati. Davvero indisciplinati. Sono giovani, destrutturati, disubbidienti. E propongono sport esattamente come loro: senza regole rigide, senza direttive inflessibili, senza competizione.

Si chiama Indysciplinati, ed è il nuovo progetto Uisp Rimini, in cui una rete di associazioni sportive proporranno sport underground, facilmente praticabili in strada e assolutamente gratuiti come parkour, skate, roller, obstacle race, BMX, balance board in 4 diverse location della provincia.