Incidente mortale sull’Adriatica a Rimini, una studentessa la 31enne investita. Ferita l’amica. Il conducente: “Non le ho viste”

Sarebbe una studentessa la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella serata di sabato 2 dicembre 2023 lungo la statale Adriatica a Rimini. La 31enne era insieme a un’altra ragazza di una decina di anni più giovane (ferita ma a quanto pare non in pericolo di vita) quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale intervenuti per i rilievi, è stata investita da una vettura condotta da un 60enne di Bellaria. L’uomo, che pare stesse andando all’ospedale per accompagnare una persona, sul posto avrebbe affermato di non essersi accorto della loro presenza.