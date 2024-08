Incidente in moto, resta in pericolo di vita la 19enne al Bufalini

RIMINI. Versa ancora in pericolo di vita la 19enne coinvolta nel tragico incidente consumato domenica scorsa sulla Statale 16, a Misano. Trasportata sull’elisoccorso, decollato da Ravenna, alla volta dell’ospedale “Bufalini” di Cesena, la ragazza è ancora in prognosi riservata. Le condizioni gravissime e le lesioni riportate fanno temere per la sua vita. Nei giorni scorsi i medici l’hanno sottoposta a due interventi: l’uno di neurochirurgia e l’altro di ortopedia, in attesa di valutare per la prossima settimana l’eventualità di un ritorno in sala operatoria per eseguire una delicata operazione maxillofacciale.

Al vaglio degli inquirenti

Tornava dal mare quando, poco dopo le 20.30, per motivi al vaglio degli inquirenti, si è consumato un frontale tra la moto su cui viaggiava in direzione di Riccione assieme al fidanzato, l’operaio 26enne Nicolas Bartolini di Saludecio, e una Dacia Sandero che stava effettuando una svolta a sinistra all’altezza dell’intersezione, per immettersi in via Garibaldi. L’impatto sarebbe stato così violento da sbalzare i due giovani dalla sella della Bmw RR, mentre la moto veniva proiettata contro una seconda vettura, un’Audi Q2, finendo in pezzi. Il centauro, residente come la sua fidanzata a Saludecio, ha perso la vita sul colpo finendo la sua corsa contro il parabrezza della Dacia. La giovane, invece, è crollata sull’asfalto a una cinquantina di metri di distanza. La conducente della Dacia, che ha travolto la moto, è ora indagata per omicidio stradale. La comunità di Saludecio, ha voluto stringersi attorno alle due famiglie con una veglia di preghiera che si è tenuta ieri alle 20.30 nella Parrocchiale di San Biagio.