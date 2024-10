Incidente a Cantiano, muore 59enne riminese

Tragico incidente stradale questa mattina a Cantiano sulla Flaminia. Verso le 7 ha perso la vita un autotrasportatore riminese di 59 anni, alla guida di un furgone che trasportava surgelati. Per cause in via di accertamento, pare che il furgone abbia sbandato, scontrandosi con un tir proveniente dalla direzione opposta (Gubbio-Cagli) impattando poi anche con una Audi con 2 passeggeri a bordo. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118 con i sanitari. La superstrada Flaminia è stata chiusa nel tratto di Cantiano.