Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dell’incendio divampato nel pomeriggio del 26 gennaio 2024 in un appartamento al primo piano di una palazzina in viale Manin occupato in affitto da fratello e sorella sulla sessantina. Le fiamme sono divampate verso le 17,30 e, secondo le prime informazioni, sarebbero partite da un divano. Gli inquilini sono stati accompagnati per controlli al pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini.