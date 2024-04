Un’alta colonna di fumo nero nel primo pomeriggio di oggi a Rimini per un incendio di una autovettura prima dell’uscita di Rimini Sud davanti alla barriera. Le fiamme hanno aggredito una Citroen monovolume con una coppia a bordo, fortunatamente illesa. Le fiamme hanno iniziato a divampare verso le 15.30, poco dopo un altro incendio avvenuto in zona Gros, con un suv Bmw distrutto e una Fiat Panda danneggiata. Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le due aree.