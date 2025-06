Incendio all’impianto rifiuti, il sindaco di Coriano: “Tenere chiuse le finestre e non raccogliere ortaggi a 600/700 metri dall’area dell’incendio”

Incendio nell’area di stoccaggio dei rifiuti, posta nei pressi del termovalorizzatore di Raibano, il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, spiega: «Si tratta di un incendio che ha messo a dura prova i vigili del fuoco che sono tuttora pienamente operativi per cercare di spegnere le fiamme. Sul posto sono subito iniziati i rilievi di Arpae con i quali l’amministrazione nella figura del Sindaco è a stretto contratto così come con l’amministratore delegato di Hera Ambiente, Andrea Ramonda». E ancora: «Solo ed esclusivamente a titolo precauzionale», il primo cittadino «quale responsabile della salute pubblica consiglia fintanto che non si avranno i riscontri ufficiali da parte dell’ente preposto ai controlli Arpae, a tenere chiuse le finestre e a non raccogliere ortaggi a 600/700 metri dall’area dell’incendio. Si tratta di una misura precauzionale dettata esclusivamente dal buon senso».