Ancora fiamme nel Riminese. Alle 6.52 di domenica 21 aprile 2024 presso via Stadio a San Giovanni in Marignano, i vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto un’autovettura alimentata a gasolio. Malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il veicolo ha subito ingenti danni. Illeso l’occupante. Intervenuta in supporto anche l’autobotte proveniente da Rimini. Presenti sul posto 7 unità dei vigili del fuoco e due mezzi.