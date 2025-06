Incendio al termovalorizzatore, il sindaco di Coriano chiede la sorveglianza H24

CORIANO. Dopo l’incendio dell’1 giugno al termovalorizzatore di Raibano, nel riminese, Arpae con una relazione conferma la “totale assenza di microinquinanti nell’aria, nell’acqua e nel terreno circostante”. L’agenzia di protezione ambientale della Regione ha infatti accertato che l’incendio di rifiuti plastici, “già selezionati e predisposti in balle per il conferimento a terzi, stoccati all’aperto e la durata dello stesso, non ha prodotto contaminazioni”. Un secondo sopralluogo ha poi “confermato la corretta gestione delle acque di spegnimento dell’incendio aspirate e sottoposte ad accurate analisi, risultando negative”. E’ l’esito dell’incontro di ieri a Coriano tra il sindaco Gianluca Ugolini, gli assessori all’ambiente Anna Pazzaglia e alla Protezione Civile, Paolo Ottogalli e i vertici di Herambiente per fare il punto sull’accaduto. Qui il sindaco ha chiesto che, per evitare in futuro il ripetersi di simili episodi, sia potenziata sia la sorveglianza H24 per 365 giorni l’anno e anche il potenziamento degli impianti tecnologici per una “meticolosa selezione dei rifiuti”. Sulla necessità di un presidio costante all’impianto e dell’area annessa sono intervenuti anche i sindaci di Riccione Daniela Angelini e di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni. Osservazioni fatte proprie dai vertici di Herambiente che hanno peraltro accolto la richiesta del sindaco Ugolini di predisporre un Protocollo di sicurezza da condividere con l’amministrazione, fa sapere il Comune di Coriano in una nota. Tra i temi toccati al summit anche la realizzazione di un “corposo” intervento di riforestazione nell’area del termovalorizzatore per migliorare l’impatto visivo.

Su questo, aggiunge il Comune di Coriano, “si resta in attesa di ricevere dal Gruppo Hera una proposta progettuale volta anche ad una riqualificazione dell’area inclusa quella del termovalorizzatore”. All’incontro di ieri c’erano anche l’amministratore delegato di Herambiente, Andrea Ramonda, il direttore Produzione Herambiente Paolo Cecchin, il responsabile B.U. impianti Selezione e Recupero Carlo Faraone e Nicoletta Lorenzi, responsabile Qualità e Sicurezza, Ambiente. E ancora il referente di Arpae, Michele Epifani ed Elizabeth Bakken, direttore Unione operativa Igiene e Sanità pubblica di Rimini. Il tavolo convocato dal sindaco Ugolini, segue la prima videoconferenza che si è tenuta a pochi giorni dall’incendio.