Incendio al Kiosko il Vincanto di Villa Verucchio, il locale del cantante Filippo Malatesta: origine quasi sicuramente dolosa - VIDEO GALLERY

Incendio nelle prime ore di lunedì 15 aprile 2024 al Kiosko il Vincanto il locale del cantante riminese Filippo Malatesta a Villa Verucchio. L’allarme è scattato verso l’una e mezza di notte. Il rogo ha interessato tutta la copertura in legno del ristorante, con i vigili del fuoco di Rimini a lavoro per ore. Sulle cause delle fiamme sono in corso accertamenti, anche da parte dei carabinieri. Quando si è verificato l’incendio il locale era chiuso. Il Kiosko è andato completamente distrutto e nella tarda mattinata di oggi è stato demolito. L’origine del rogo è quasi sicuramente dolosa, anche se solo i rilievi dei vigili del fuoco e le indagini potranno stabilirne l’effettiva dinamica.