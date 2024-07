Incendio a Morciano all’ex parco acquatico: “Chiudete bene le finestre e non lasciate panni stesi all’esterno” VIDEO

Un incendio di vaste dimensioni si è innescato nel tardo pomeriggio di ieri a Morciano, nell’area dell’ex Parco Acquamania in via Santa Maria Maddalena. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi verso le 17.30 da una baracca in disuso: i Vigili del Fuoco sono subito intervenuti insieme alla Polizia locale dell’Unione Valconca e i Carabinieri per mettere in sicurezza l’area circostante. Nel corso delle ore è anche giunto l’appello ai residenti di chiudere le finestre e di non stendere panni all’esterno. Per fortuna non si registrano feriti. “Dalle prime indicazioni dei VigiIi del Fuoco - segnala sui social il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile della Valconca - è bruciato tanto amianto”. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.