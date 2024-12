Il prossimo 6 gennaio 2025, dalle ore 17 alle 19, il centro storico di Rimini si animerà di musica, colori e tradizione con la seconda edizione di “In Viaggio con i Re Magi”, un evento unico che celebra l’antica tradizione dell’arrivo dei Magi.

La manifestazione, organizzata da Made Officina Creativa, in collaborazione con il Comune di Rimini, la Diocesi di Rimini, l’Associazione Ponte dei Miracoli Rimini, l’Associazione Il Brillio, la Fondazione Migrantes Rimini e tante altre realtà riminesi, prenderà il via dal suggestivo Ponte di Tiberio e si concluderà al Duomo di Rimini, dopo aver fatto tappa in Piazza Cavour e in Via IV Novembre e aver coinvolto oltre 400 figuranti in costumi storici, 4 cori e più di 200 musicisti.