In vendita lo storico ristorante Canasta a Riccione a 4,7 milioni di euro

Lo storico ristorante Canasta è in vendita. L’annuncio è spuntato nei giorni scorsi su un noto sito di vendite di immobili. La cifra richiesta è di 4,7 milioni di euro per uno dei simboli fra i pubblici esercizi riccionesi. Il locale, posizionato nel cuore di viale Ceccarini all’incrocio con viale Dante, è ampio 300 metri quadrati, conta oltre 180 coperti di cui 90 all’interno e altri 90 all’esterno in uno degli angoli più esclusivi di Riccione. «Si propone in vendita - si legge nell’annuncio - sia l’immobile recentemente ristrutturato con rifiniture e design di lusso, che l’attività di ristorazione nella quale sono già in ammortamento tutte le strumentazioni di ultima generazione». Non è però detto che il passaggio di consegne diventi effettivo. Bisognerà vagliare la bontà delle offerte che, è proprio il caso di dirlo, verranno messe sul piatto. Dal ristorante poi fanno sapere che si tratta di una possibilità non ancora definita e che, nel caso in cui si decidesse di procedere, diventerebbe effettiva solo dopo la stagione estiva 2024.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola