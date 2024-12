In giro per Rimini in monopattino senza casco e assicurazione: scatta la multa

Nell’ultimo fine settimana, si sono tenuti i consueti controlli alla circolazione stradale della Polizia Locale. I controlli hanno interessato 70 veicoli e hanno portato a quattro sanzioni per guida in stato di ebbrezza.

Un verbale è stato emesso nei confronti del conducente di un monopattino, sanzionato per non aver indossato il casco e per la mancata assicurazione del veicolo.

I verbali, in totale cinque, sono stati emessi da due pattuglie appartenenti al Nucleo Mobile e alla Squadra Giudiziaria della Polizia Locale, impegnate su diverse strade del territorio comunale, tra cui via della Fiera, Piazzale Martiri d’Ungheria, via Coriano e via Circonvallazione Meridionale.

Quattro conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, di cui tre per infrazioni di natura penale. Gli automobilisti fermati sono risultati positivi all’etilometro con valori alcolemici compresi tra 0,80 g/l e 1,5 g/l, superando il limite previsto dalla legge per la guida (pari a 0,5 g/l per i conducenti ordinari). In questi casi, come disposto dall’articolo 186 (comma 2, lettera b) del Codice della Strada, i trasgressori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, con il conseguente ritiro della patente ai fini della sospensione e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

La quarta sanzione è stata notificata a un neopatentato, per il quale il limite alcolemico consentito è pari a zero. Il giovane conducente ha fatto registrare un valore di 0,20 g/l all’etilometro. In questo caso, è stata applicata una sanzione amministrativa di 160 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Tuttavia, non è stato disposto il ritiro del documento poiché il conducente non aveva decurtazioni di punti pregresse.