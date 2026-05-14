In giro in bicicletta per Rimini per spacciare cocaina: 30enne arrestato

I Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza un 30enne albanese, disoccupato e indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 30enne è stato notato mentre si aggirava in bicicletta per le vie di Miramare: le sue continue e immotivate soste insospettivano i militari, che decidevano di monitorarne gli spostamenti a distanza. Poco dopo, gli operanti assistevano ad un rapido scambio con un presunto acquirente: quest’ultimo, prontamente fermato, veniva trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata e segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Il pedinamento dell’indagato proseguiva fino ai pressi di un hotel della zona, dove l’uomo alloggiava. Bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione domiciliare all’interno della propria camera, il 30enne è stato trovato in possesso di ulteriori 20 dosi di cocaina, nonché di materiale per il confezionamento. Contestualmente è stata rinvenuta la somma di 1.225 euro in contanti, sottoposta a sequestro insieme allo stupefacente poiché ritenuta provento dell’attività illecita. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.