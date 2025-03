In Emilia-Romagna un bambino su quattro è obeso o in sovrappeso

In Emilia-Romagna un bimbo su quattro (il 26%) di età 8-9 anni è in eccesso ponderale di peso: il 19% è in sovrappeso e il 7% è obeso. Una prevalenza che diminuisce nell’adolescenza, con il 20% negli 11enni, il 16% nei 13enni, il 17% nei 15enni e il 16% nei 17enni.

È quanto emerge dall’indagine Okkio 2023 dell’Istituto superiore di sanità, che in tutta Italia ha coinvolto oltre 50mila bambine e bambini e altrettante famiglie con campioni rappresentativi per descrivere la variabilità geografica e l’evoluzione nel tempo del peso, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività fisica e di sedentarietà nei bimbi di 8-9 anni. L’Emilia-Romagna ha dati abbastanza in linea con la media nazionale, per cui nel 2023 i bambini e le bambine in sovrappeso erano il 19% e con obesità il 9,8%. Il 4 marzo ricorre la Giornata mondiale dell’Obesità.