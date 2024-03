In 2mila a Pasqua in spiaggia a Rimini per il raduno del Paganello di frisbee

Un weekend all’insegna degli sport all’aria aperta quello sfoderato da Rimini per la Pasqua imminente. Ad aprire le danze il tradizionale raduno del Paganello che, in agenda da ieri sino all’1 aprile al Bagno 28, richiamerà 2mila partecipanti da tutto il mondo. Un evento imperdibile scandito dal freestyle, la disciplina del frisbee a tempo di musica ma anche da iniziative inclusive che utilizzano il frisbee con regolamenti adattati alle persone con disabilità fisica. Casomai non bastasse fino al 2 aprile a colorare di giallo la passeggiata, dal porto di Rimini fino al bagno 63, sarà la mostra dedicata alla promozione del Tour de France. Tante le opportunità anche per chi vorrà smaltire le calorie delle feste allenandosi nelle otto isole fitness che costellano il Parco del mare sud. A fare la parte del leone sarà poi il calcio giovanile, in programma sino a Pasquetta, con la “Rimini Cup 2024”, torneo giunto alla seconda edizione, seguito da oggi sino all’1 aprile dal “Trofeo Adriatico”, evento internazionale che festeggia il traguardo della XXXII annata. Un appuntamento, quest’ultimo, spalmato su diversi centri sportivi, tutti vicini agli hotel in cui alloggiano le squadre. Quanto alla cerimonia di apertura si terrà nella serata odierna presso lo Stadio “Romeo Neri”: a colorarla spettacoli e sfilata dei team. Gran finale domani, a partire dalle 9, sullo sfondo della Darsena, dove si svolgerà una rigenerante passeggiata, ribattezzata “4 passi per 40 cappelletti di Pasqua”.