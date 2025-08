Il video della Regione per l’anniversario della strage alla Stazione di Bologna: Lucio Dalla e la sua ‘Balla balla ballerino’

Lucio Dalla, nel settembre del 1980, pubblica ‘Dalla’, un album che contiene una serie di capolavori indimenticati, tra questi anche ‘Balla balla ballerino’.

Nel brano il cantautore si rivolge a un ballerino, gli chiede di ballare senza paura, di volare in alto, sopra il tempo, sopra i violenti, i soprusi e i malati. “Dammi retta”, dice a un certo punto Lucio Dalla, implorando il ballerino di fermare quel treno con le mani, perché non sia vero quello che succederà domani. ‘Balla balla ballerino’ è un commosso e tenero omaggio del grande maestro bolognese alla sua città, in questi decenni ricondotto a una tragedia che causò la morte di 85 persone e oltre 200 feriti: la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

A 45 anni dalla tragedia, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla e insieme all’Associazione dei familiari delle vittime, sceglie di ricordare l’anniversario con una reinterpretazione del brano, ambientata proprio nella Sala d’aspetto della Stazione centrale. La cover è realizzata dalla cantautrice e musicista, e allieva di Dalla, Roberta Giallo, accompagnata alla chitarra da Agostino Raimo.