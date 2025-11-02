Gruppo riminese in Tanzania: «Nessun problema». Il vescovo: «Preghiamo per voi»

  • 02 novembre 2025
La foto del gruppo riminese postata sul profilo Facebook dell’associazione prima della partenza

RIMINI. Un gruppo di 11 riminesi partito nei giorni scorsi nell’ambito del progetto Casa del pane di Paola si trova in Tanzania dove sono in corso scontri e disordini in seguito alle elezioni che hanno riconfermato la presidente Samia Suluhu Hassan. Da quanto si apprende il gruppo sta bene e l’Ambasciata Italiana avrebbe consigliato loro di restare all’interno della missione in via precauzionale anche se viene dato per scontato il rientro a Rimini come da programmi il 14 novembre. Il progetto Casa del Pane di Paola è partito sette anni fa per ricordare la pallavolista Paola Bagli, scomparsa in modo prematuro. «Come state? Preghiamo per voi. Grazie della vostra presenza e generosità», ha scritto il vescovo di Rimini Niclò Anselmi su Facebook.

«Nonostante i disordini che stanno avvenendo in Tanzania», scrive l’amministratore del gruppo Facebook dell’associazione, «i nostri amici ci hanno fatto sapere che loro sono a Gwandumehhi, nel distretto di Mbulu c/o la missione delle suore francescane missionarie di Cristo e lì non c’è nessunissimo problema. Hanno difficoltà a comunicare perché Internet è bloccato. Stanno lavorando tranquillamente al completamento dei 2 progetti, la casa dei bimbi e la maglieria. Il loro rientro in Italia rimane confermato come previsto al 14 novembre. Ci aggiorniamo a presto».

Stando ai dati ufficiali, il capo dello Stato avrebbe ottenuto il 97 per cento delle preferenze. L’esito della consultazione è però contestato dall’opposizione, in particolare dal partito Chadema. Suoi esponenti, nei giorni scorsi, hanno sostenuto che nell’intervento di poliziotti e militari per disperdere i cortei sarebbero state uccise in più città 700 persone. Una stima, questa, respinta dal governo e priva di conferme indipendenti. «Ci sono state parecchie proteste e disordini, non si capisce quanti morti ci siano stati», sottolinea una fonte della Agenzia Dire. «È stato un fenomeno dilagato in tutta la nazione”. E ancora: «Ora a Dar c’è un po’ di respiro e si riesce a fare la spesa, ma ci sono checkpoint militari ogni cento metri».

La fonte, con comunicazioni via social, aggiunge: «Scrivo ma non so quando arriveranno i messaggi; ci è stato tolto Internet da mercoledì scorso e ancora non ci danno la rete». La comunicazione resta dunque intermittente e precaria. «Samia dovrebbe giurare domani», riferisce la fonte. «E quindi potrebbero esserci nuovi disordini».

