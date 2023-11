Il Tar dà ragione alla Rimini Baseball: convenzione avanti sino a fine 2024

Il braccio di ferro tra Comune e Rimini Baseball continua. Per usare una metafora che consenta di rimanere all’interno dell’ambito sportivo, si potrebbe dire che quello di ieri, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, è stato l’ultimo match in ordine di tempo. A esultare per la vittoria, anche in questo caso, è stata la società, che ha ottenuto dai giudici la pronuncia con cui si annulla il provvedimento di Palazzo Garampi che negava la proroga della convenzione per la gestione dello “Stadio dei Pirati” fino alla fine del 2024.

Annullando il provvedimento, in sostanza, la Asd rappresentata da Ciro Esposito non dovrà lasciare i locali di via Monaco, potendo quindi continuare a ospitare allenamenti e partite delle squadre di baseball e a sfornare pizze nel ristorante Che Pizza, sempre all’interno dello Stadio dei Pirati.

«Oggi festeggiamo: è una vittoria», commenta il presidente della società sportiva Ciro Esposito (assistito dall’avvocato Raffaele Seccia), aggiungendo che la sentenza del Tar «aprirà la strada al risarcimento danni milionario, che richiederemo non solo in sede civile, ma anche amministrativa, viste le numerose sentenze favorevoli in quattro anni di battaglia legale».