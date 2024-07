Il sindaco di Rimini: “Il tempo delle guerre dei cieli è finito, ora una politica regionale degli aeroporti”

Una politica regionale degli aeroporti, “armonica e che valorizzi le destinazioni senza sovrapposizioni o competizione interna” deve entrare nell’agenda politica dell’Emilia-Romagna. Lo sostiene da tempo il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e lo ribadisce oggi alla luce sia dei traslochi dei voli notturni dal Fellini per fine orario lavoro dei controllori di volo; sia della “netta posizione presa” dal collega di Bologna, Matteo Lepore, in ordine ai problemi di gestione, causa sovraffollamento, del Marconi. “Senza tornare a soluzioni facili per quanto impossibili, quali compagini societarie uniche o i classici contributi pubblici”, il primo cittadino riminese sottolinea che “dai distretti industriali dell’Emilia fino a quello turistico della Romagna, un bel pezzo del nostro futuro transita dalle rotte aeree”. Per cui occorre “organizzare l’attività degli scali in regione, secondo competenze, caratteristiche territoriali e facendo prevalere una logica di cooperazione per il bene comune”.

Certo, prosegue, vanno trovati i “modi e percorsi più efficaci”, ma il tempo delle “guerre dei cieli” è finito e va “organizzato il tempo della pace all’altezza delle ambizioni dell’Emilia-Romagna”. Quello degli aeroporti, conclude Sadegholvaad, è “a tutti gli effetti un servizio privato con fortissima connotazione pubblica. Direi di partire da questo”.

L’appoggio del vice ministro Bignami

“L’assenza in questi anni di una politica di sistema a livello regionale, anche in ragione di un’ambiguità politica perpetuata a livello regionale, va risolta”. Lo sottolinea il viceministro a Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami dopo avere letto “con attenzione le dichiarazioni” del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che caldeggiano una politica regionale in tema di scali. “Concordo largamente con lui - sottolinea Bignami - infatti la costruzione di una politica regionale che valorizzi e ottimizzi le capacità degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini costituisce uno degli elementi centrali per la creazione di un sistema integrato aeroportuale prospettato anche nel Pna che stiamo elaborando come Mit”.