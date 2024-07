Il sindaco di Rimini: “Basta meme su Facebook contro il nostro mare, ora faccio causa”

Stanco dell’ennesima stagione di meme social che denigrano il mare di Rimini, il sindaco Jamil Sadegholvaad annuncia di aver avviato tramite gli uffici comunali una causa civile contro una pagina fb, “ovviamente originata in un’altra regione affacciata sul mare, che vaneggiava di problemi ovviamente inesistenti”. Tutte “bugie che però come tali meritano di finire davanti a un giudice per un giudizio sulla loro veridicità”. Ogni euro di risarcimento che dovesse arrivare “sarà speso per la promozione del nostro oro blu”, precisa poi. Detto che certe campagne sono alimentate “da cretini, spesso esclusivamente tali, a volte con il sospetto del ‘sicariato per conto terzi’”, Sadegholvaad ringrazia invece pubblicamente “i tantissimi romagnoli, compresi gli operatori balneari, e gli altrettanto numerosi ospiti che in queste settimane esaltano e difendono il nostro mare”.

Per il sindaco, “è tipico dei frustrati o dei prezzolati mirare al bersaglio grosso e famoso”, ma “la cosa fantastica è registrare la sempre più crescente reazione opposta e nei numeri superiore: c’è una marea di riminesi, riccionesi, bellariesi, cervesi, veneti, marchigiani, pugliesi che riversano opinioni e commenti che valorizzano il nostro mare Adriatico, spiegandone le dinamiche naturali e la particolare morfologia”, aggiunge. Il sindaco ci tiene poi a ricordare che il mare di Rimini “è tutelato attraverso enormi investimenti, sicuro, soprattutto stra controllato. E bello, anche quando la natura compie i suoi ciclici passaggi”. Il Comune, quindi, “affiancherà in ogni caso azione legale nei confronti di chi non si ferma all’opinione seppur meschina, ma propaga informazioni false sulla salute dell’Adriatico”.