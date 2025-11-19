Il sindaco di Morciano: “Noi e i lupi, ecco come conviverci”

Si susseguono gli avvistamenti di lupi in Valconca. Nella maggior parte dei casi si tratta di esemplari solitari. Potrebbe trattarsi anche dello stesso animale che viene avvistato in territori differenti.
L’ultimo avvistamento documentato a Morciano di Romagna risale al 12 novembre scorso, quando un esemplare è stato visto e fotografato in viale Europa. Nel frattempo però altri avvistamenti sono stati fatti anche a San Giovanni in Marignano, Cattolica e nei territori limitrofi. Come accade spesso in questi casi, le segnalazioni, che vengono condivise sui social network, vedono i cittadini dividersi in due fazioni: quelli che difendono questi affascinanti predatori e sottolineano come difficilmente rappresentino un pericolo per l’uomo e quelli che invece ritengono si debba prendere dei provvedimenti affinché non si avvicinino ai centri abitati per evitare che attacchino gli animali domestici ed eventualmente anche le persone.