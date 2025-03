Il signore tedesco che regala la sua barca storica alla Marina Militare Italiana: «Mi fido di loro. So che le faranno fare regate» GALLERY

RIMINI. «Era da tanti anni che la Marina Militare Italiana voleva Tarantella. So che la tratteranno bene e le faranno fare le regate. Per questo motivo l’ho donata. Mi fido». Peter Schmidt, 82 anni, l’anno scorso si è separato dalla barca che per più di mezzo secolo ha segnato la sua vita in mare. Originario di Francoforte, ha vissuto fra l’Italia, gli Usa e il Belgio, amministratore delegato di una multinazionale (DuPont), e per amore della sua imbarcazione ha deciso di non venderla, rinunciando così a una cifra considerevole.

Il varo nel 1969

Nel 1969 era a Rimini a bordo della barca appena varata dai Cantieri Carlini con la quale il vecchio armatore milanese, Alberto Raffaelli, andò a vincere una Transadriatica. «Il mio ruolo era di stare a prua... A poppa erano all’asciutto e bevevano whisky... Io davanti a prendere le onde: a nemmeno una settimana dal varo però avevamo già vinto la nostra prima regata». Quando comprò la barca? «Formalmente sono l’armatore di Tarantella dal 1993 ma io ne ero il proprietario già da tre anni, quando mi fu ceduta da Raffaelli che ormai aveva passato gli 80 anni. Solo che io volevo mantenere la bandiera italiana e siccome la mia residenza era all’estero non si poteva. Poi cambiarono le regole...». Più regate o più crociere? «Facevamo anche le vacanze in barca ma prima di tutto venivano le regate, alle quali prendeva parte anche mia moglie Elisabetta. Tarantella era difficile da battere».

Tanti successi, dalla Giraglia alla Coppa del Re

Le cronache narrano la partecipazione di Tarantella al Fastnet in Inghilterra e di vittorie al Campionato del Mediterraneo, alla Giraglia, alla Coppa del Re. E proprio con queste regate che Schmidt e la sua barca entrano in contatto con l’ambiente della Marina Militare Italiana. «In una delle regate classiche di Imperia», ricorda il vecchio armatore, «verso la fine degli anni Novanta, fummo impegnati in una “battaglia” con il Corsaro II, dalla partenza fino all’arrivo, e riuscimmo a vincere. Al rientro al porto dalla barca della Marina si sentì urlare: “Hip hip urrà, Tarantella! Hip hip urrà Tarantella!”. Si può dire che da quel momento gli amici della Marina non hanno mai smesso di tenere sott’occhio il Tarantella fino a quando non ne sono diventati proprietari. Anche se ormai siamo a Malta da una decina di anni, siamo soci dello Yacht Club Italiano di Genova da tanto tempo e i contatti con la Marina ci sono sempre stati. L’ex presidente Giovanni Novi regalò loro il Chaplin. La richiesta per Tarantella mi è arrivata persino da Roma e alla fine, visto che comincio ad avere una certa età, ho detto: va bene, basta che la tenete in buone condizioni e fate le regate. Ma io mi fido di loro».

La donazione