Il senatore riminese Marco Croatti all’aeroporto di Tel Aviv per tornare in Italia

Il senatore riminese Marco Croatti è all’aeroporto di Tel Aviv e tra qualche ora prenderà un volo per Fiumicino. Lo annuncia la Farnesina in una nota riportata da Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd e consigliera regionale del Lazio.

I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto della capitale israeliana e prenderanno il volo di linea IZ 335 delle 10 locali con destinazione Roma Fiumicino, assistiti dal personale dell’ambasciata. Restano ancora detenuti 36 attivisti italiani, tra i 400 fermati nella notte tra l’1 e il 2 ottobre dalle navi della Marina israeliana a 70 miglia da Gaza e portati al porto di Ashdod. Tra loro anche 3 giornalisti. Chi rifiuterà l’espulsione sarà processato da un tribunale speciale per ingresso illegale.