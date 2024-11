Il rito d’amore per riconquistare l’ex amato non funziona, 49enne di Rimini denuncia la maga

Le aveva promesso un rito magico per farla tornare insieme al suo ex compagno entro un anno. Un rito chiamato “legamento” che avrebbe rinsaldato l’unione tra i due amanti e invece era una truffa da più di 2mila euro. Stanca di aspettare che il desiderio si avverasse, una riminese di 49 anni ha denunciato la sedicente maga ora indagata dalla Procura dalla repubblica per truffa.

La vicenda

La parte offesa, difesa dall’avvocato Andrea Muratori, ha presentato denuncia circostanziata alla polizia giudiziaria spiegando come negli ultimi due anni si fosse rivolta a ben quattro maghi diversi, tre dei quali contattati on line e già denunciati in un altro procedimento. La quarta maga, all’inizio della vicenda, le era parsa diversa, accogliente e poco esosa, nei primi mesi di frequentazione aveva solo chiesto il pagamento di 25 euro per la lettura dei tarocchi. Di tanto in tanto la 49enne per farsi raccontare cosa vi fosse nel suo destino o come riconquistare l’ex compagno, frequentava la casa della sedicente maga, dove in una soffitta si sedeva a leggerle le carte. Vedendola particolarmente triste e provata per la fine della sua relazione, un certo punto la maga le aveva proposto di procedere con un rito particolare che lei stessa aveva chiamato “legamento”.

La speranza

La riminese - come ha raccontato alla polizia giudiziaria - in effetti aveva sempre pensato che la sua storia d’amore fosse finita a causa del malocchio per cui aveva trovato plausibile “guarirla” con un altro rituale magico. A quel punto la sedicente maga, che la querelante ha descritto come una donna di 60 anni residente a Rimini, le ha chiesto il pagamento di 2200 euro per acquistare le radici di una particolare pianta da intrecciare. Pagamento che la 49enne ha effettivamente fatto in contanti. Le radici andavano intrecciate un po’ alla volta e alla fine dell’anno l’amato sarebbe tornato a casa e la relazione sarebbe ripresa come se nulla fosse accaduto.

Sogno in frantumi

Ma dopo alcuni mesi nessun risultato. A quel punto la maga aveva iniziato a dare un sacco di spiegazioni fantasiose ma principalmente imputava il fallimento del rito alla durezza di cuore dell’uomo da convincere con il “legamento”. E basta una veloce ricerca sui motori di ricerca del web per capire che dietro al cosiddetto “legamento” esistono migliaia di rituali proposti per far tornare un ex, con varianti che spaziano dalla magia rossa a quella bianca, ma anche pozioni e filtri. «Mi sono sentita una ingenua truffata, ma ero in un periodo particolarmente delicato e vulnerabile e avrei fatto di tutto per tornare insieme a lui», avrebbe detto la donna alla polizia in sede di denuncia. Inoltre la 49enne è comunque riuscita a premunirsi registrando con il cellulare le sedute dalla maga in cui le consegnava i soldi in contanti.