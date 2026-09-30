Il riminese che investe nell’idrogeno: “Così possiamo alimentare 100 autobus” FOTOGALLERY

RIMINI. Dai pulcini all’idrogeno verde, passando dal fotovoltaico. In un’epoca di grandi cambiamenti, l’imprenditore riminese Stefano Pollarini, 64 anni, socio amministratore di Avizoo Gruppo Pollarini (sede a Longiano), ha messo insieme due delle tematiche più calde del momento: energia e ambiente. La sua azienda di famiglia (nata nel 1959 con il padre Aldo nel settore avicolo e oggi specializzata nella riproduzione e, incubazione) negli ultimi anni ha diversificato le attività investendo nel settore immobiliare (aree produttive e artigiane, strutture alberghiere, residenziale) e nell’energia verde, prima con gli impianti funzionali all’azienda e poi creandone altri. Tra Romagna e Marche conta circa 200 dipendenti. Giovedì 24 settembre, alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Marche, ha inaugurato a Falconara (Ancona) il più grande hub del centro nord per la produzione di idrogeno verde sviluppato assieme alla Renco di Pesaro (società di ingegneria, consulenza e general contracting). Un investimento da oltre 60 milioni di euro, di cui 16,4 arrivati con il PNRR.