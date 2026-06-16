Rimini, addio ad Alessandro Piscaglia, medico ed ex consigliere comunale. Il ricordo del sindaco

RIMINI. Lutto a Rimini per la morte del dottor Alessandro Piscaglia. Aveva 95 anni ed è morto all’ospedale di Riccione dove era ricoverato in seguito a una caduta avvenuta ieri pomeriggio. Medico molto conosciuto in città, era stato anche eletto in consiglio comunale nel Patto dei democratici nel 1995 e nei Democratici per Prodi nel 1999, in sostegno prima del sindaco Giuseppe Chicchi e poi di Alberto Ravaioli, dove si era distinto fra l’altro per l’originalità con cui aveva svolto il suo incarico.

Lo ricorda anche il sindaco Jamil Sadegholvaad: «Conoscevo bene il dottor Alessandro Piscaglia, per tutti Sandro, scomparso ieri all’età di 94 anni. Un uomo che sembrava uscito dalla macchina del tempo, per la sua irrinunciabile curiosità per il mondo e per le persone, per il suo instancabile e entusiastico moltiplicarsi (non dividersi) tra la splendida famiglia, l’impegno medico, il divertimento intellettuale, l’amore per Rimini, per la Valmarecchia e per la scrittura e, infine, la parentesi politica. Due mandati consecutivi da consigliere comunale, dal 1995 al 2001, prima nel Partito Popolare e poi nei Democratici, sempre con la stessa passione e ironia che metteva in ogni cosa che faceva.

Mille versanti ma una sola convinzione: la cura (di un individuo, di un partito, di una descrizione di un paesaggio) non può mai prescindere dall’aspetto dell’umanità. La scienza fa tanto, comunque moltissimo, ma senza l’empatia, senza la vicinanza, senza l’altruismo si riduce a poca caso. Lui, conosciutissimo a Rimini, era ‘medico di famiglia’ nella più ampia e completa accezione della frase. Sandro Piscaglia, uomo perbene, ironico (celebri in consiglio comunale le sue ‘provocazioni erano anticipazioni di quanto accadeva nel mondo sul fronte della sostenibilità), scrittore acuto, innamorato di Rimini e di Pennabilli o Sant’Agata o i ‘posti delle fragole’ in collina, là dove sapeva raccontare in maniera meravigliosa i ‘vicoli dei baci’ o le storie dei preti di Romagna. Ciao Sandro, è stato davvero bello conoscerti»