Il progetto “Lavoro libere tutte 5.0” al secondo posto del bando regionale sulle pari opportunità

Con il progetto “Lavoro libere tutte 5.0” la Provincia di Rimini-Ufficio Politiche di genere e Pari opportunità, unitamente ad un ampio partenariato di Comuni, Associazioni ed enti di formazione, si classifica al secondo posto del bando promosso dall’Assessorato alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna per incoraggiare e sostenere la presenza paritaria dell’universo femminile in tutti i settori e ai diversi livelli di responsabilità del mondo dell’economia, favorendo i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale finalizzati al miglioramento della qualità di vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Lavoro Libere tutte”, partito nel 2020, è alla sua terza edizione, con un’evoluzione che quest’anno tocca il tema dell’impresa 5.0, nella convinzione che il nuovo paradigma produttivo che si basa su sostenibilità, resilienza e su un approccio human centric favorisca le donne nel mondo del lavoro e delle imprese.

“Come ci confermano i dati dell’Osservatorio di genere 2023, realizzato a cura degli uffici Statistica e Politiche di genere e pari opportunita della Provincia di Rimini e presentato pochi giorni fa – spiega la consigliera delegata Barbara Di Natale - anche nel nostro territorio è necessario mettere in campo azioni per accrescere l’occupazione e ridurre il divario salariale di genere, per contrastare fenomeni quali l’ingresso tardivo nel mondo del lavoro rispetto ai maschi nonostante livelli di istruzione più elevati, un più elevato tasso di disoccupazione (-14,8 tra occupazione femminile e maschile), un differenziale retributivo pari a seimila euro in meno all’anno (nel lavoro a tempo determinato) e, infine, la scarsa presenza di imprese femminili che nel 2022 erano solo il 22% del totale”.

Per agire sul gender gap nel nostro territorio, il progetto prevede varie iniziative a partire da dicembre e per tutto il 2024 che coinvolgeranno oltre 300 tra imprenditrici, lavoratrici e startupper: ciclo di incontri e laboratori pratici per favorire la crescita personale e professionale di donne che, già inserite in impresa, desiderano essere informate e aggiornate sui temi più attuali dell’economia (intelligenza artificiale, transizione ecologica, attrattività verso i talenti, smart factory); attività di informazione e sensibilizzazione sul tema dell’autoimpiego e, a seguire, laboratori pratici e “esperienziali” per sviluppare le competenze del “fare impresa” per donne con una business idea; attività di informazione e sensibilizzazione sul tema del welfare aziendale e supporto alle imprese che intendono realizzare “azioni positive” di time saving, diversity management, smartworking, contrattazione di secondo livello, certificazione di genere.