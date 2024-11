“Il panettone tiene, ma il pandoro è in rimonta e cresce del 22%”. L’indagine del Sigep: in gennaio i verdetti finali alla fiera di Rimini

Panettone o pandoro. Il goloso dilemma natalizio si rinnova quest’anno e se nessuno rinuncerà al primo, che sia classico, al cioccolato o farcito, anche il secondo vive una nuova stagione di successo. Ad analizzare consumi e trend del mondo della pasticceria in vista del Natale è l’Osservatorio di Sigep, il salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione, caffè e pizza di Italian exhibition group in programma dal 18 al 22 gennaio prossimi a Rimini.

Secondo i dati dell’Osservatorio, i consumi della pasticceria crescono dell’1,5% rispetto al 2023, e rappresentano il 40,6% sul totale dei consumi nella categoria a livello europeo. Mentre gli acquisti si attestano a 11,4 miliardi di euro. “Per contrastare il carovita, il consumatore introduce strategie diverse tra nord e sud Europa”, mette in luce il direttore area Foodservice per Circana Italia Matteo Figura: mentre in Italia e Spagna rinuncia talvolta ad alcune proposte del menù come il dessert, nel resto d’Europa si concentra sulle occasioni esperienziali proprie della pasticceria. Come emerge dalle interviste dell’Osservatorio Sigep della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza ai grandi maestri pasticceri europei, il comparto è alle prese con il caro prezzi delle materie prime: il cambiamento climatico ha ridotto, per esempio, la produzione delle nocciole con un conseguente crescita del 40% dei costi che inevitabilmente ricade anche sul consumatore finale. E il balzo raggiunge il 50% per il cioccolato. Per Giuseppe Piffaretti, maestro pasticcere svizzero del Canton Ticino, ideatore della Coppa mondiale del panettone, “il panettone tradizionale rappresenta un segmento importante dell’economia delle pasticcerie nel Canton Ticino”, che conta una trentina di produttori artigianali.