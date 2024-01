Il nuovo spot della riviera romagnola per il mercato tedesco VIDEO

È partita la campagna promozionale televisiva e web di Apt Servizi Emilia-Romagna in Germania, in vista delle vacanze di Pentecoste ed estive. La campagna vede oltre mille passaggi tra gennaio e giugno sui canali tv nazionali (Pro 7, Sat 1, Kabel Eins) e su canali specializzati (SIXX, Sat 1 GOLD, PRO 7 MAXX, Kabel 1 Doku), che raggiungeranno 115 milioni di contatti. Lo spot tv racconta in 20 secondi la vacanza “Dolce Vita style” in Romagna di una famiglia tedesca, attraverso una sequenza di immagini tra sole, mare, suggestivi panorami e l’immancabile cibo romagnolo. Previsti anche 1.500 passaggi sulla Web TV di Wetter.com - il principale sito meteo tedesco - oltre a una campagna online con “traffic driver” (banner) che rimandano a una landing page dedicata all’offerta di vacanze per famiglie (e non solo).