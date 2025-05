A RiminiWellness non poteva mancare Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym, nonché presidente di Wellness Foundation: “La nostra presenza a Rimini rappresenta un’opportunità per il settore e per la Romagna in un evento che attira persone da tutto il mondo e vogliamo che cresca ancora. Puntiamo ad essere un punto di riferimento come lo siamo da 40 anni. Wellness significa, salute, benessere, sana longevità”.