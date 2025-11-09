«Il motore che fece nascere l’università in Romagna»

Ci sono persone che cambiano il corso della storia. Una di queste, nel suo ambito, è sicuramente Fabio Alberto Roversi Monaco, rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000. In quegli anni non solo seppe rilanciare il ruolo di quella che viene riconosciuta come la più antica università del mondo occidentale ma diede vita al progetto di decentramento che consente ancora oggi alla Romagna di ospitare quattro sedi universitarie con migliaia di studenti sparsi fra Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini. Sotto la guida di Roversi Monaco (che era stato docente di diritto) l’Alma Mater ha visto sfilare capi di stato, leader religiosi e intellettuali di fama mondiale: Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, il principe Carlo (quando non era ancora re), Alexander Dubcek, Raul Ricardo Alfonsin, Andrej Sacharov, Norberto Bobbio, Mario Soares, Francois Mitterand, il Dalai Lama e tanti altri ancora... A raccontare quell’epoca e non solo ci ha pensato Luciano Nigro (riminese di origine e bolognese di adozione, giornalista e docente al master di giornalismo dell’Unibo) nel libro “Fabio il Magnifico, Roversi Monaco, il rettore che ha segnato un’epoca”, Saggi Vallecchi, uscito poche settimane fa. Domani, alle 17, alla Biblioteca Classense di Ravenna, sala Dantesca, ci sarà la presentazione romagnola in un incontro pubblico che vede, tra gli altri, il sindaco Alessandro Barattoni e il presidente dell’Abi Antonio Patuelli.